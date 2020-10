Massimo Giannini, ricoverato per Covid:«Ripetiamo gli errori già fatti» (Di domenica 18 ottobre 2020) «Scusate se riparlo di me. Oggi “festeggio” quattordici giorni consecutivi a letto, insieme all’ospite ingrato che mi abita dentro». Inizia così l’editoriale pubblicato su La Stampa dal direttore Massimo Giannini, in ospedale dopo aver contratto il coronavirus. Due settimane di ricovero di cui cinque giorni in terapia intensiva. Leggi su vanityfair (Di domenica 18 ottobre 2020) «Scusate se riparlo di me. Oggi “festeggio” quattordici giorni consecutivi a letto, insieme all’ospite ingrato che mi abita dentro». Inizia così l’editoriale pubblicato su La Stampa dal direttore Massimo Giannini, in ospedale dopo aver contratto il coronavirus. Due settimane di ricovero di cui cinque giorni in terapia intensiva.

petergomezblog : Massimo #Giannini in terapia intensiva, scrive dall’ospedale: “Il covid non si ferma mai, si infila negli interstiz… - CarloVerdelli : Presidente Conte, prima di prendere le prossime decisioni, legga per favore su La Stampa il racconto di Massimo Gia… - LaStampa : Scusate se riparlo di me. L'editoriale della domenica ?? del direttore Massimo Giannini. - Marc_OTSS : RT @fattoquotidiano: Massimo Giannini: “Da 5 giorni in rianimazione, Covid non si ferma” - MilaSpicola : RT @ManuelaPerrone: 'L'ho scritto da sano e lo ripeto da malato: le cose non stanno andando come avrebbero dovuto. Ripetiamo gli errori già… -