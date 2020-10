Massimo Giannini malato di Covid: “se solo vedeste quanta sofferenza c’è qui…” (Di domenica 18 ottobre 2020) Un drammatico editoriale del direttore de La Stampa, malato di coronavirus: per risvegliare le coscienze ormai sopite. Massimo GianniniPer risvegliare le coscienze ormai sopite. Già, perché non tutti ci rendiamo conto di un pericolo vero che non se ne è mai andato. Il coronavirus esiste: “è silente, ma fa il suo lavoro: non si ferma mai, si insinua negli interstizi polmonari, e ha un solo scopo, riprodursi, riprodursi, riprodursi. Meglio se in organismi giovani, freschi, dinamici”, scrive nel suo editoriale di oggi, domenica 18 ottobre, il direttore de La Stampa, Massimo Giannini, da 14 giorni in ospedale perché malato di Covid. Le sue parole sono allo stesso tempo drammatiche, commoventi ... Leggi su chenews (Di domenica 18 ottobre 2020) Un drammatico editoriale del direttore de La Stampa,di coronavirus: per risvegliare le coscienze ormai sopite.Per risvegliare le coscienze ormai sopite. Già, perché non tutti ci rendiamo conto di un pericolo vero che non se ne è mai andato. Il coronavirus esiste: “è silente, ma fa il suo lavoro: non si ferma mai, si insinua negli interstizi polmonari, e ha unscopo, riprodursi, riprodursi, riprodursi. Meglio se in organismi giovani, freschi, dinamici”, scrive nel suo editoriale di oggi, domenica 18 ottobre, il direttore de La Stampa,, da 14 giorni in ospedale perchédi. Le sue parole sono allo stesso tempo drammatiche, commoventi ...

