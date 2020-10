Massimo Giannini in terapia intensiva, scrive da lì: “Il covid non si ferma mai, si infila negli interstizi polmonari” (Di domenica 18 ottobre 2020) “Scusate se riparlo di me. Oggi ‘festeggio’ quattordici giorni consecutivi a letto, insieme all’ ospite ingrato che mi abita dentro”. Comincia così l’editoriale pubblicato su La Stampa dal direttore Massimo Giannini, ricoverato in ospedale dopo aver contratto il coronavirus. “Gli ultimi cinque giorni li ho passati in terapia intensiva, collegato ai tubicini dell’ ossigeno, ai sensori dei parametri vitali, al saturimetro, con un accesso arterioso al braccio sinistro e un accesso venoso a quello destro”, scrive Giannini direttamente dalla Rianimazione, descrivendo la sua situazione clinica. “Il covid è infido, è silente, ma fa il suo lavoro: non si ferma mai, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) “Scusate se riparlo di me. Oggi ‘festeggio’ quattordici giorni consecutivi a letto, insieme all’ ospite ingrato che mi abita dentro”. Comincia così l’editoriale pubblicato su La Stampa dal direttore, ricoverato in ospedale dopo aver contratto il coronavirus. “Gli ultimi cinque giorni li ho passati in, collegato ai tubicini dell’ ossigeno, ai sensori dei parametri vitali, al saturimetro, con un accesso arterioso al braccio sinistro e un accesso venoso a quello destro”,direttamente dalla Rianimazione, dendo la sua situazione clinica. “Ilè infido, è silente, ma fa il suo lavoro: non simai, ...

