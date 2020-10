Maria Chindamo: spunta la misteriosa telefonata del suocero dopo la sua scomparsa (Di domenica 18 ottobre 2020) Maria Maria Chindamo, il suocero conosceva la verità sulla sua terribile scomparsa? Se lo domanda il settimanale Giallo, che pubblica in esclusiva il contenuto di una telefonata che potrebbe risolvere il giallo dell’imprenditrice sequestrata e uccisa il 6 maggio 2016 davanti l’ingresso della sua tenuta agricola in contrada Carini di Località Montalto (Limbadi, Vibo Valentia). Maria Chindamo, la misteriosa telefonata del suocero poco dopo la sua scomparsa A fare la succitata telefonata, subito dopo la scomparsa della donna, il suocero di Maria ... Leggi su urbanpost (Di domenica 18 ottobre 2020), ilconosceva la verità sulla sua terribile? Se lo domanda il settimanale Giallo, che pubblica in esclusiva il contenuto di unache potrebbe risolvere il giallo dell’imprenditrice sequestrata e uccisa il 6 maggio 2016 davanti l’ingresso della sua tenuta agricola in contrada Carini di Località Montalto (Limbadi, Vibo Valentia)., ladelpocola suaA fare la succitata, subitoladella donna, ildi...

Maria Chindamo: Le Iene nella puntata del 13 ottobre 2020 si sono occupate del caso della imprenditrice calabrese sequestrata e uccisa nel 2016. La famiglia di Maria da allora lotta per la verità che, ...

