Marche, il Coronavirus torna a fare vittime: 3 morti nelle ultime 24 ore (Di domenica 18 ottobre 2020) Purtroppo, dopo settimane senza decessi, il Coronavirus è tornato a fare vittime nelle Marche. Infatti nelle ultime 24 ore sono morte 3 persone all'ospedale regionale di Torrette: un 93enne di Jesi, ... Leggi su anconatoday (Di domenica 18 ottobre 2020) Purtroppo, dopo settimane senza decessi, ilto a. Infatti24 ore sono morte 3 persone all'ospedale regionale di Torrette: un 93enne di Jesi, ...

