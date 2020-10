Marcelo Juventus | NO definitivo | il brasiliano ha scelto la prossima squadra

(Di domenica 18 ottobre 2020) Nonostante la presenza di Cristiano Ronaldo,ha chiuso definitivamente le porte ai bianconeri. Secondo quanto riportato da Don Balon, il terzino rescinderà il suo contratto a fine stagione per tentare una nuova avventura. Nel suo futuro ci sarà l’Inter Miami di David Beckham o addirittura un trasferimento in Asia, nel campionato del Qatar.spegne i sogni di Paratici Svanisce, quindi, la possibilità di ingaggiare il terzino sinistro tanto voluto dal d.s Fabio Paratici. Il calciatore, ormai fuori dal progetto di Zidane, preferisce la destinazione americana dove potrebbe trovare Higuain e Matuidi. Leggi anche:Pogba, beffa Paratici: Zidane accetta lo scambio con il Manchester United A questo punto, ladovrà rivedere i propri piani ...

