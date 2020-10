Mara Venier si lavava con la candeggina | Il complesso da bambina

LucaDondoni : Mara Venier che si emoziona e le scendono le lacrime quando entra Maria De Filippi a #DomenicaIn significa qualcosa… - stanzaselvaggia : Una lite e il fondotinta di Mara Venier. - Venerante : Ultimamente vedo più speso il marito di Mara Venier che il mio ragazzo. Ma anche basta eh #DomenicaIn - lasoralalla : Che vita intensa che ha avuto Mara Venier, è come avesse vissuto mille vite in 70 anni di esistenza, pazzesco - LetmeBSarah : Mia madre piange tutte le volte che vede Nicola Carraro fare gesti da innamorato nei confronti di Mara Venier! #DomenicaIn -

La puntata di Domenica In oggi per Mara Venier ha un sapore molto speciale perché, nonostante l’imprevisto riguardante gli ospiti della trasmissione, ecco che la prima parte dello show viene dedicato ...Intervista a ruoli invertiti a Domenica In. Per la prima volta nel consueto programma domenicale, la "padrona di casa", Mara Venier, si siede sulla sedia degli ospiti, intervistata da Carlo Conti.