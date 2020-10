Mara Venier lascia Domenica In: il marito dice basta al direttore di Rai Uno (Di domenica 18 ottobre 2020) Sembra ufficiale: questa è l’ultima edizione di Domenica In con Mara Venier. Nei giorni scorsi la conduttrice veneziana aveva annunciato il suo addio al programma di Rai Uno per questioni private. Notizia poi confermata dal marito Nicola Carraro nel corso della puntata in onda Domenica 18 ottobre. L’ex produttore cinematografico è intervenuto in collegamento durante … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 18 ottobre 2020) Sembra ufficiale: questa è l’ultima edizione diIn con. Nei giorni scorsi la conduttrice veneziana aveva annunciato il suo addio al programma di Rai Uno per questioni private. Notizia poi confermata dalNicola Carraro nel corso della puntata in onda18 ottobre. L’ex produttore cinematografico è intervenuto in collegamento durante … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

