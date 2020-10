Manovra, Gualtieri “Obiettivo dare deciso impulso a ripresa economia” (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato la Legge di bilancio 2021. Si tratta di una Manovra molto importante e ambiziosa, varata in un momento che vede il nostro Paese ancora sospeso tra le difficoltà causate dalla pandemia e le prospettive concrete di una ripresa economica e sociale forte, per la quale siamo tutti impegnati. La Manovra per il 2021 ammonta a oltre 39 miliardi: circa 24 stanziati direttamente in bilancio a cui si aggiungono oltre 15 miliardi dal programma Next Generation EU”. Così, in un post su Facebook, il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. “L’obiettivo principale è dare un deciso impulso alla ripresa dell’economia, sostenendo gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato la Legge di bilancio 2021. Si tratta di unamolto importante e ambiziosa, varata in un momento che vede il nostro Paese ancora sospeso tra le difficoltà causate dalla pandemia e le prospettive concrete di unaeconomica e sociale forte, per la quale siamo tutti impegnati. Laper il 2021 ammonta a oltre 39 miliardi: circa 24 stanziati direttamente in bilancio a cui si aggiungono oltre 15 miliardi dal programma Next Generation EU”. Così, in un post su Facebook, il ministro dell’Economia, Roberto. “L’obiettivo principale èunalladell’economia, sostenendo gli ...

