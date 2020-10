Manovra 2021 approvata: assegno unico, proroga Cig, stop cartelle esattoriali, pensioni (Di domenica 18 ottobre 2020) Sarà tutta in chiave anti-covid la Manovra 2021 che il Governo ha approvato salvo intese nella notte tra sabato 17 e domenica 18 ottobre. Una Legge di bilancio con circa 10 miliardi per scuola e sanità, 4 miliardi per il sostegno ai settori in crisi e proroga della Cig per circa 5 miliardi. Ma non solo. Come comunicato nella nota stampa da Palazzo Chigi, Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Il provvedimento trova la sua traduzione sul piano contabile nel Documento programmatico di bilancio per il 2021 che viene quindi trasmesso alla ... Leggi su leggioggi (Di domenica 18 ottobre 2020) Sarà tutta in chiave anti-covid lache il Governo ha approvato salvo intese nella notte tra sabato 17 e domenica 18 ottobre. Una Legge di bilancio con circa 10 miliardi per scuola e sanità, 4 miliardi per il sostegno ai settori in crisi edella Cig per circa 5 miliardi. Ma non solo. Come comunicato nella nota stampa da Palazzo Chigi, Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziarioe il bilancio pluriennale per il triennio-2023. Il provvedimento trova la sua traduzione sul piano contabile nel Documento programmatico di bilancio per ilche viene quindi trasmesso alla ...

