Mangiare bresaola tutti i giorni: ecco cosa succede al corpo (Di domenica 18 ottobre 2020) Mangiare bresaola tutti i giorni fa bene? Nelle prossime righe di questo articolo, puoi trovare la risposta a questa domanda. bresaola: i benefici Prodotta a partire da carne di manzo, di cavallo, di cervo o di maiale, la bresaola è un salume ricco di benefici. Tra i principali, è possibile citare il basso contenuto di grassi e l'alta digeribilità. Entrando nel vivo delle proprietà della bresaola, è doveroso citare la presenza di vitamine del gruppo B, in particolare niacina, vitamina B12, vitamina B6 e tiamina, la cui assunzione aiuta a migliorare l'efficienza del metabolismo. Quando si parla dei benefici della bresaola, un doveroso cenno deve essere dedicato pure alle sostanze antiossidanti. Tra le ...

