Manchester City, Guardiola sta con Aguero: "Se cercate problemi guardate altrove"

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, dopo le polemiche nate intorno all'attaccante argentino Sergio Aguero, ha deciso di prendere una chiara posizione in difesa del proprio calciatore: "Andiamo ragazzi…Sergio è la persona più educata che ho incontrato nella mia vita. Se cercate problemi guardate in altre direzioni, non in questa".

