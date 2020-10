Mamma 31enne muore di cancro: le avevano sospeso la chemio a causa del Covid (Di domenica 18 ottobre 2020) Kelly Smith aveva 31 anni. È morta dopo 3 anni e mezzo di difficile convivenza con il suo tumore all’intestino. Sebbene non si possa considerare una vittima del Covid, la pandemia ha messo lo zampino nel decesso della giovane madre. All’inizio del lockdown, lo scorso marzo, i medici britannici hanno dovuto a malincuore interrompere la sua chemioterapia a causa dell’improvvisa emergenza coronavirus. Sfortunatamente, dopo 3 mesi senza terapia, Kelly si è spenta. Morta dopo 3 anni e mezzo di lotta con il cancro Quando la prima ondata del Covid è esplosa, cogliendo alla sprovvista tutti, il sistema sanitario ha dovuto prendere decisioni dolorose per provare a contenere il contagio. Così, i medici avevano deciso di sospendere la ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 18 ottobre 2020) Kelly Smith aveva 31 anni. È morta dopo 3 anni e mezzo di difficile convivenza con il suo tumore all’intestino. Sebbene non si possa considerare una vittima del, la pandemia ha messo lo zampino nel decesso della giovane madre. All’inizio del lockdown, lo scorso marzo, i medici britannici hanno dovuto a malincuore interrompere la suaterapia adell’improvvisa emergenza coronavirus. Sfortunatamente, dopo 3 mesi senza terapia, Kelly si è spenta. Morta dopo 3 anni e mezzo di lotta con ilQuando la prima ondata delè esplosa, cogliendo alla sprovvista tutti, il sistema sanitario ha dovuto prendere decisioni dolorose per provare a contenere il contagio. Così, i medicideciso di sospendere la ...

IO_Dan_ : RT @FQMagazineit: Chemioterapia interrotta per 3 mesi durante la pandemia, mamma 31enne muore - Italia_Notizie : Chemioterapia interrotta per 3 mesi durante la pandemia, mamma 31enne muore - FQMagazineit : Chemioterapia interrotta per 3 mesi durante la pandemia, mamma 31enne muore - clikservernet : Chemioterapia interrotta per 3 mesi durante la pandemia, mamma 31enne muore - Noovyis : (Chemioterapia interrotta per 3 mesi durante la pandemia, mamma 31enne muore) Playhitmusic - -