Malagò | dubbi sul nuovo Dpcm | “Non prendiamo decisioni avventate”

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 18 ottobre 2020) Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha rilasciato una dichiarazione all’Ansa sul prossimoa firma di Giuseppe Conte. Nessuna decisione avventata sullo sport: l’eventualità paventata di chiusura di tutte i campionati e le attività organizzate dall’associazionismo sportivo va in contrasto con i protocolli approvati dal Cts d’intesa col Ministero. Ho il dovere di sottolinearlo ancora una volta: bisogna essere cauti a prendere provvedimenti che non risolvono i problemi del contagio ma aggravano quelli di un settore come lo sport già pesantemente penalizzato dalla pandemia. L'articolo Malagò,sul: “Nonavventate” ilNapolista.