Mai così tanti contagiati. Ma è record di tamponi (Di domenica 18 ottobre 2020) Andrea Cuomo Undicimila positivi su 165mila test. Lombardia in ansia: 2.664 casi, col virus il 9% dei controllati Si sale ancora. Il bollettino dei contagi di ieri spinge il dato dei nuovi casi a 10.925, con un aumento di 915 unità rispetto a ieri. La crescita si spiega essenzialmente con l'aumentato numero di tamponi, che passano dai 150.377 di venerdì ai 165.837 di ieri. Un doppio più che alla fine tiene l'indice di positività sui livelli del giorno precedente, anzi leggermente sotto: era il 6,66 venerdì, è stato il 6,59 oggi. Inutile dire che si tratta di un nuovo record, perché in questa fase in cui il virus tracima ovunque, ogni giorno è un primato. Ormai il 6.557 dello scorso 21 marzo è un lontano ricordo, e anzi entro qualche giorno probabilmente sarà doppiato. Un ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 18 ottobre 2020) Andrea Cuomo Undicimila positivi su 165mila test. Lombardia in ansia: 2.664 casi, col virus il 9% dei controllati Si sale ancora. Il bollettino dei contagi di ieri spinge il dato dei nuovi casi a 10.925, con un aumento di 915 unità rispetto a ieri. La crescita si spiega essenzialmente con l'aumentato numero di, che passano dai 150.377 di venerdì ai 165.837 di ieri. Un doppio più che alla fine tiene l'indice di positività sui livelli del giorno precedente, anzi leggermente sotto: era il 6,66 venerdì, è stato il 6,59 oggi. Inutile dire che si tratta di un nuovo, perché in questa fase in cui il virus tracima ovunque, ogni giorno è un primato. Ormai il 6.557 dello scorso 21 marzo è un lontano ricordo, e anzi entro qualche giorno probabilmente sarà doppiato. Un ...

repubblica : Rastrellamento del Ghetto a Roma, l'ultimo sopravvissuto: 'Così mamma mi salvò. Non la vidi mai più' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nel mondo 400mila casi in un giorno: mai così tanti #CORONAVIRUS - Agenzia_Ansa : #Usa2020: #Biden vince il duello a distanza, boomerang per #Trump. The Donald mai così in difficoltà, moderatrice s… - RizzardoMatteo : Alcune delle cose che ha in mente Pirlo non le vedremo mai, per evidenti limiti tecnici della rosa. Per altre invec… - Luna69650892 : RT @sihirlisil: Sono innamorata di questi 2 s di video.. Non ho mai visto un “YOK” più bello... Un “no” che sa così tanto di “SI”. ?? #CanD… -

Ultime Notizie dalla rete : Mai così Un Nobel contro la fame, «Battaglia mai così urgente» Corriere della Sera