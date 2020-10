Maccaferri in mano agli americani di Carlyle. Persa un’altra eccellenza italiana (Di domenica 18 ottobre 2020) Zola Predosa, 18 ott – Carlyle alla fine è riuscita nel suo intento. Dopo mesi di corteggiamento, la società statunitense ha rilevato lo storico gruppo Maccaferri. La holding Seci che gestiva l’azienda bolognese ha dato il via libera all’offerta d’acquisto presentata da un gruppo di investitori composto da Carlyle Global Credit Investment Management, Man GLG e Stellex Capital Management (Ad-Hoc Group o AHG). Gli americani hanno avuto così la meglio sul gruppo transalpino Vinci. Per comprendere l’importanza di quest’operazione, è necessario ricostruire gli eventi di questi ultimi mesi. La crisi e l’ipotesi della bancarotta Lo scorso febbraio la Procura di Bologna presentava istanza di fallimento per Seci (la holding che possedeva lo storico ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 18 ottobre 2020) Zola Predosa, 18 ott –alla fine è riuscita nel suo intento. Dopo mesi di corteggiamento, la società statunitense ha rilevato lo storico gruppo. La holding Seci che gestiva l’azienda bolognese ha dato il via libera all’offerta d’acquisto presentata da un gruppo di investitori composto daGlobal Credit Investment Management, Man GLG e Stellex Capital Management (Ad-Hoc Group o AHG). Glihanno avuto così la meglio sul gruppo transalpino Vinci. Per comprendere l’importanza di quest’operazione, è necessario ricostruire gli eventi di questi ultimi mesi. La crisi e l’ipotesi della bancarotta Lo scorso febbraio la Procura di Bologna presentava istanza di fallimento per Seci (la holding che possedeva lo storico ...

Crac Maccaferri, ecco l'offerta di Carlyle

Il fondo e il gruppo Ahg hanno presentato a Seci il piano per acquisire il 100% delle Officine. Garanzie sull'occupazione

