“Ma l’ha baciato davvero?!”. Tu sì que vales, Maria De Filippi bacia in bocca l’ospite. Il momento è dolcissimo (Di domenica 18 ottobre 2020) A Tu sì que vales una puntata coi fiocchi. Come ogni fine settimana Canale 5 si accende dei colori con la straordinaria giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. Nella puntata di sabato sera Maria De Filippi in difficoltà con un concorrente ha rischiato di rovinargli un gioco con le carte. Pinuccio, un suo simpatico e fedele ammiratore, le ha fatto credere di aver sbagliato e lei ci è cascata: “Ho sbagliato, Pinuccio, mi dispiace”. Ieri sera quindi c’è stato il bacio tra Maria De Filippi e un concorrente di Tu sì que vales che le ha dimostrato tutto il suo amore per lei assicurando di seguirla da quando era bambino. Sabrina Ferilli ha scherzato ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 18 ottobre 2020) A Tu sì queuna puntata coi fiocchi. Come ogni fine settimana Canale 5 si accende dei colori con la straordinaria giuria composta daDe, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. Nella puntata di sabato seraDein difficoltà con un concorrente ha rischiato di rovinargli un gioco con le carte. Pinuccio, un suo simpatico e fedele ammiratore, le ha fatto credere di aver sbagliato e lei ci è cascata: “Ho sbagliato, Pinuccio, mi dispiace”. Ieri sera quindi c’è stato il bacio traDee un concorrente di Tu sì queche le ha dimostrato tutto il suo amore per lei assicurando di seguirla da quando era bambino. Sabrina Ferilli ha scherzato ...

