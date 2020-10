Lutto nel mondo dello spettacolo | il ricordo di Enzo Arbore commuove

(Di domenica 18 ottobre 2020)nel, è morto un celebre produttore discografico e autore Tv: Rlo ricorda così. Fonte foto TwitterUna grande perdita per il, è morto Alfredo Cerruti, celebre produttore discografico, attore e autore televisivo. Negli anni Settanta fu il compagno di Mina. Artista poliedrico nel 1971 forma gli Squallor insieme a Bigazzi, Pace e Savio, del gruppo Cerruti era la voce principale e passarono alla storia con alcuni successi musicali. Classe 1942, era nato a Napoli il 28 giugno e di quella storica band era l’unico componente rimasto ancora in vita. Cerruti ha dedicato tutta la sua vita alla musica ma negli anni ha lavorato ...

agorarai : Lutto nel mondo della politica: è morta #JoleSantelli presidente della Regione Calabria. 'Voglio dire una cosa di… - tuttosport : È morto Gianfranco #DeLaurentiis: lutto nel mondo dello sport - Tg1Raiofficial : #Lutto nel mondo del #giornalismo. E' morto Gianfranco De Laurentis, storico volto dello sport sulla #Rai. - IleniaG6 : “Oggi nel mondo ricco il lutto è stato professionalizzato, medicalizzato e sanificato. Molti giovani, soprattutto s… - infoitcultura : Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Alfredo Cerruti, fondò gli Squallor -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

La Repubblica

L’Istituto di Candiolo, centro oncologico di ricerca e cura all’avanguardia riconosciuto a livello internazionale, è in lutto per la morte di Furio Maggiorotto ... “Un’eccellenza nel campo oncologico, ...Ultimo saluto, domenica 18 ottobre, nella chiesa parrocchiale di San Domenico per il maestro Santo Vincenzo Ciconte , che si è spento ...