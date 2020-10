agorarai : Lutto nel mondo della politica: è morta #JoleSantelli presidente della Regione Calabria. 'Voglio dire una cosa di… - tuttosport : È morto Gianfranco #DeLaurentiis: lutto nel mondo dello sport - Tg1Raiofficial : #Lutto nel mondo del #giornalismo. E' morto Gianfranco De Laurentis, storico volto dello sport sulla #Rai. - GazzettaDelSud : Lutto nel mondo della musica, è morto Alfredo Cerruti: fondò gli Squallor - Elia_Ans : 'L'unico che stonava nel gruppo era questo cacacazz' di francese che ci tormentava.' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

La Repubblica

Domenica In inizia in modo completamente diverso dal solito, con un colpo di scena . Ad aprire il programma non è come al solito Mara ...Mara Venier si racconta a Domenica In intervistata dall'amico Carlo Conti: la sua infanzia, i ricordi del primo grande amore.