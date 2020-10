Lucchese | positivo al Covid-19 | rinviata a domani la gara contro il Como

(Di domenica 18 ottobre 2020) Laattraverso una nota ha reso noto che “in seguito ad un caso di positività riscontrato nel gruppo squadra, la partita, in programma quest’oggi, è”. Con una nota la Lega Pro ha comunicato che lain programma Domenica 18 Ottobre 2020, allo Stadio “Porta Elisa” di Lucca è stata posticipata a lunedì 19 ottobre 2020 con inizio alle ore 17.30. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

BombeDiVlad : ???? #SerieC - #Lucchese, un caso positivo al #Covid??: rinviato il match contro il #Como?? #LBDV #LeBombeDiVlad - reteversilia : Lucchese, calciatore positivo: rinviata la partita col Como - laprovinciadico : Un positivo nella Lucchese Salta la partita del Como - qn_lanazione : Covid, rinviata Lucchese e Como: positivo un calciatore rossonero - edoardo_ceriani : Un positivo nella Lucchese Salta la partita del Como -

Ultime Notizie dalla rete : Lucchese positivo

Un caso positivo comunicato dal club a poche ore dal match e la Lega ha deciso di rinviare il match inizialmente. Solo dopo si è deciso di posticipare il match di un giorno. Stiamo parlando della gara ...Il coronavirus incide pesantemente sui campi di gioco della domenica calcistica. Anche Lucchese – Como di serie C, in programma oggi (18 ottobre) al Porta Elisa, in seguito alla positività di un ...