Lotito ai tifosi della Salernitana | “Pensate a fare i tifosi | io a fare il presidente”

(Di domenica 18 ottobre 2020) Era all’Arechi ieri pomeriggio, Claudio, ad assistere alla garasuache ha vinto 4-1 con il Pisa, portandosi prima in classifica a 7 punti. Il presidente granata, ha lanciato una stoccata aiche ormai da tempo lo contestano e vogliono che lasci la piazza: “Non faccio polemiche, non sono abituato a farne. Ifacessero i, il presidente facesse il presidente. Devono parlare delle cose che gli appartengono e tila squadra del cuore nel rispetto delle regole. Non consentirò mai aidi sostituirsi alla società”.ha, ...

Bellandi è tifoso della Fiorentina ma è diventato in fretta anche cuore granata. In tribuna si è divertito, ha confabulato con Lotito, con l'assessore comunale allo sport Caramanno, il presidente ...Prova agghiacciante a Marassi, biancocelesti travolti (3-0) e ora attesi da un difficilissimo debutto in Champions contro il Borussia Dortmund. Inzaghi: «Non si può perdere in questo modo, martedì vog ...