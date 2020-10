Locatelli: «No lockdown o coprifuoco, vaccino nel 21» (Di domenica 18 ottobre 2020) «Io voglio sperare, come ha ricordato in maniera puntuale il presidente del Consiglio Conte, che non ci arriviamo a un lockdown su scala nazionale. Ci possono essere delle chiusure territoriali qualora si configurino degli scenari epidemiologici che richiedano di essere attuati, ma quello su cui si sta lavorando è esattamente evitare un nuovo lockdown anche … L'articolo Locatelli: «No lockdown o coprifuoco, vaccino nel 21» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 18 ottobre 2020) «Io voglio sperare, come ha ricordato in maniera puntuale il presidente del Consiglio Conte, che non ci arriviamo a unsu scala nazionale. Ci possono essere delle chiusure territoriali qualora si configurino degli scenari epidemiologici che richiedano di essere attuati, ma quello su cui si sta lavorando è esattamente evitare un nuovoanche … L'articolo: «Nonel 21» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

fattoquotidiano : Coronavirus, Galli: “Tra 15 giorni saremo come la Francia”. Locatelli: “Non ci sono elementi per prevedere un lockd… - HuffPostItalia : Locatelli: 'Non ci sono elementi per un nuovo lockdown. Ma sarà determinante il comportamento di ognuno' - infoitsalute : Locatelli: «No lockdown o coprifuoco, vaccino nel 21» - infoitsalute : Coronavirus, Locatelli: “Non credo in un nuovo lockdown. Vaccino? In primavera 2021” - FraLauricella : .@Cartabellotta sostiene che la crescita è esponenziale. Almeno uno dei due si sbaglia. Serve chiarezza. #COVID19… -