Locatelli, Css,: 'Covid -19 cresce ma non siamo in una situazione né di panico e né di allarme' (Di domenica 18 ottobre 2020) "Che ci sia stata un'accelerazione negli ultimi dieci-quindici giorni è indubitabile. Ma prima di parlare di crescita esponenziale ci andrei cauto, non siamo in questa situazione. E' giusto guardare ... Leggi su globalist (Di domenica 18 ottobre 2020) "Che ci sia stata un'accelerazione negli ultimi dieci-quindici giorni è indubitabile. Ma prima di parlare di crescita esponenziale ci andrei cauto, nonin questa. E' giusto guardare ...

TgLa7 : #Covid, #Locatelli (presidente #Css): 'Non credo sia necessario #coprifuoco serale' - CurrentiCalamo_ : @Monica14539144 @Gvandercoelen @Mezzorainpiu @RaiTre “Un medico con queste teorie” al prof Locatelli, presidente de… - Ultron65 : RT @ultimenotizie: 'E' indubitabile che ci sia stata un’accelerazione dei contagi negli ultimi 10-15 giorni. Non siamo in una situazione né… - Filo2385Filippo : RT @TgLa7: #Covid, #Locatelli (presidente #Css): 'Non credo sia necessario #coprifuoco serale' - Dome689 : RT @TgLa7: #Covid, #Locatelli (presidente #Css): 'Non credo sia necessario #coprifuoco serale' -