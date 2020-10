Locali e palestre, le Regioni vincono sul Governo: la decisione (Di domenica 18 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm inizia a prendere forma: dopo le prime indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, le Regioni hanno avuto la meglio sulla linea dura del Governo. Infatti una parte dei giallorossi, "guidata" dai ministri Franceschini e Speranza, avrebbe voluto sposare la linea del pugno duro contro la movida per combattere la diffusione del Coronavirus. Ma un drastico giro di vite non ci sarà, almeno per il momento. Anche perché lo stesso premier Giuseppe Conte non solo avrebbe preferito aspettare e monitorare la curva epidemiologica prima di varare altre misure, ma ha voluto sottolineare che la situazione non è come quella della scorsa primavera: "Dobbiamo adottare scelte proporzionate e ponderate. La gente è stanca ed esasperata e c’è il rischio di disordini sociali". Quindi le ... Leggi su howtodofor (Di domenica 18 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm inizia a prendere forma: dopo le prime indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, lehanno avuto la meglio sulla linea dura del. Infatti una parte dei giallorossi, "guidata" dai ministri Franceschini e Speranza, avrebbe voluto sposare la linea del pugno duro contro la movida per combattere la diffusione del Coronavirus. Ma un drastico giro di vite non ci sarà, almeno per il momento. Anche perché lo stesso premier Giuseppe Conte non solo avrebbe preferito aspettare e monitorare la curva epidemiologica prima di varare altre misure, ma ha voluto sottolineare che la situazione non è come quella della scorsa primavera: "Dobbiamo adottare scelte proporzionate e ponderate. La gente è stanca ed esasperata e c’è il rischio di disordini sociali". Quindi le ...

GiovanniToti : Le Regioni hanno proposto al #Governo di non chiudere le palestre, hanno confermato la richiesta di chiusura dei lo… - MediasetTgcom24 : Stretta anti-Covid, Regioni: no chiusura palestre e orari locali ridotti #coronavirus - Adnkronos : 'Regioni chiedono palestre aperte e locali chiusi alle 24' - GiulioTerzi : Le Regioni: 'Stretta mirata sui locali, no allo stop alle palestre' - edoardo_cardin : RT @GiovanniToti: Le Regioni hanno proposto al #Governo di non chiudere le palestre, hanno confermato la richiesta di chiusura dei locali a… -