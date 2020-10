Lo streaming è il presente e il futuro della musica Con buona pace di chi urla allo scandalo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 ottobre 2020) Vi è mai capitato di girare per le bancarelle di un mercatino dell’usato? Se sì avrete notato che alcuni venditori propongono i 45 giri, vinili dalle dimensioni ridotte che contengono i singoli, cioè i brani di lancio di un artista. A fronte di una richiesta piuttosto limitata, i prezzi esposti solitamente si aggirano tra l’uno e i tre euro. Insomma, bazzecole, a differenza di quanto avviene per i 33 giri, gli album in formato vinile, che sono acquistati sia dai nostalgici che da giovani ascoltatori. Ma l’era dei singoli è tutt’altro che finita. Semplicemente si presenta sotto un’altra forma: quella dello. E a farla da padrone, come spesso succede quando si parla di ascolto liquido, è Spotify. Che propone ai 299 milioni di utenti mensili, dei quali 138 paganti (numeri del secondo trimestre 2020), ...