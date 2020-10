Livigno | si cerca nelle immagini video la soluzione al colpo in gioielleria

(Di domenica 18 ottobre 2020) Non ci sono, al momento, sviluppiindagini sul maxi-furto commesso lo scorso fine settimana in unadi. Indagano i carabinieri della locale caserma con i colleghi del Nucleo ...

Ultime Notizie dalla rete : Livigno cerca

Corriere dello Sport

Non ci sono, al momento, sviluppi nelle indagini sul maxi-furto commesso lo scorso fine settimana in una gioielleria di Livigno. Indagano i carabinieri della locale caserma con i colleghi del Nucleo o ...Furto in gioielleria a Livigno, in provincia di Sondrio. Alcuni individui si sono presentati a mezzogiorno in cinque con le obbligatorie mascherine anti-Covid al volto, uno anche con un cappellino in ...