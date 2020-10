Liverpool, infortunio Van Dijk: il difensore si sottoporrà all’intervento chirurgico (Di domenica 18 ottobre 2020) Virgil Van Dijk sarà costretto a operarsi dopo l’infortunio subito contro l’Everton Nel primo tempo del derby contro l’Everton, il Liverpool ha perso il suo leader difensivo Virgil Van Dijk. Uno scontro duro con il portiere Pickford che è parso subito grave. I Reds, attraverso una nota ufficiale, hanno comunicato che l’olandese si sottoporrà a un intervento chirurgico per risolvere l’infortunio ai legamenti del ginocchio. «Il difensore centrale si è infortunato ai legamenti del ginocchio a seguito di un incidente che ha coinvolto il portiere dei Blues Jordan Pickford dopo sei minuti a Goodison Park. Van Dijk dopo un’ulteriore valutazione ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Virgil Vansarà costretto a operarsi dopo l’subito contro l’Everton Nel primo tempo del derby contro l’Everton, ilha perso il suo leader difensivo Virgil Van. Uno scontro duro con il portiere Pickford che è parso subito grave. I Reds, attraverso una nota ufficiale, hanno comunicato che l’olandese si sottoporrà a un interventoper risolvere l’ai legamenti del ginocchio. «Ilcentrale si è infortunato ai legamenti del ginocchio a seguito di un incidente che ha coinvolto il portiere dei Blues Jordan Pickford dopo sei minuti a Goodison Park. Vandopo un’ulteriore valutazione ...

