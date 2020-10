LIVE Virtus Bologna-Reggio Emilia 67-77 in DIRETTA: Reggio vince! Teodosic espulso, quarto quarto decisivo (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida di Serie A e buona giornata! Vince, dunque, Reggio Emilia in un match dove grazie all’ultimo quarto la squadra ospite supera la Virtus Bologna nel match della quarta giornata della Serie A. 67-77 Canestro di Gamble a 33 secondi dalla fine, ma è l’ultimo canestro e Reggio Emilia vince! 65-77 Due su due ai liberi per Kyzlink espulso Teodosic per proteste! 65-75 Zero su due ai liberi per Kyzlink 65-75 Due su due ai liberi per Bostic 65-73 Canestro di Gamble 63-73 Canestro di Taylor 63-71 Rimbalzo ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per aver seguito con noi ladi questa sfida di Serie A e buona giornata! Vince, dunque,in un match dove grazie all’ultimola squadra ospite supera lanel match della quarta giornata della Serie A. 67-77 Canestro di Gamble a 33 secondi dalla fine, ma è l’ultimo canestro e65-77 Due su due ai liberi per Kyzlinkper proteste! 65-75 Zero su due ai liberi per Kyzlink 65-75 Due su due ai liberi per Bostic 65-73 Canestro di Gamble 63-73 Canestro di Taylor 63-71 Rimbalzo ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Virtus Roma 53-30 in DIRETTA: +23 Armani Exchange alla fine del primo tempo! - #Olimpia… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Virtus Roma 67-41 in DIRETTA: +26 Armani a metà del terzo quarto! - #Olimpia #Milano-Virtus #6… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Virtus Roma 40-22 in DIRETTA: sale il vantaggio dei meneghini nel secondo quarto! - #Olimpia… - TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE – Olimpia Milano-Virtus Roma 53-28 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Virtus #53-28 #Serie h… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Virtus Roma 53-28 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Virtus #53-28… -