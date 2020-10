LIVE Sci alpino, Gigante maschile Soelden in DIRETTA: al via la seconda manche: battaglia fra i big, De Aliprandini punta al podio. Bravo Borsotti! (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.34: E’ sesto Manfred Moelgg, chiude con 64 centesimi di ritardo ma, al rientro, va bene così 13.33: All’intermedio Moelgg ha 61 centesimi di ritardo, qualche sbavatura sul muro per lui 13.32: Il belga Maes perde terreno nel finale e accumula 37 centesimi di ritardo, è terzo. Ora Moelgg 13.32: Il belga Maes all’intermedio ha 14 centesimi di ritardo 13.30: SIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! E’ PRIMO GIOVANNI BORSOTTI CON 13 CENTESIMI DI VANTAGGIO SU LUITZ 13.30: All’intermedio Borsotti ha lo stesso tempo di Luitz ma ha commesso un errore 13.29: E’ primo il tedesco Luitz che mantiene 37 centesimi di vantaggio e si mette alle spalle Read. Ora Borsotti 13.28: 53 centesimi di vantaggio per Luitz all’intermedio 13.27: Niente da fare nel finale per Roberto Nani che perde ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.34: E’ sesto Manfred Moelgg, chiude con 64 centesimi di ritardo ma, al rientro, va bene così 13.33: All’intermedio Moelgg ha 61 centesimi di ritardo, qualche sbavatura sul muro per lui 13.32: Il belga Maes perde terreno nel finale e accumula 37 centesimi di ritardo, è terzo. Ora Moelgg 13.32: Il belga Maes all’intermedio ha 14 centesimi di ritardo 13.30: SIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! E’ PRIMO GIOVANNI BORSOTTI CON 13 CENTESIMI DI VANTAGGIO SU LUITZ 13.30: All’intermedio Borsotti ha lo stesso tempo di Luitz ma ha commesso un errore 13.29: E’ primo il tedesco Luitz che mantiene 37 centesimi di vantaggio e si mette alle spalle Read. Ora Borsotti 13.28: 53 centesimi di vantaggio per Luitz all’intermedio 13.27: Niente da fare nel finale per Roberto Nani che perde ...

