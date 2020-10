Live Roma-Benevento 2-1: il Var annulla il terzo gol giallorosso (Di domenica 18 ottobre 2020) La Roma di Fonseca cerca la prima vittoria casalinga contro il Benevento di Inzaghi. Fonseca propone Cristante in difesa, l'ex tecnico del Milan punta su Lapadula. 45 + 3 - Fine... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 18 ottobre 2020) Ladi Fonseca cerca la prima vittoria casalinga contro ildi Inzaghi. Fonseca propone Cristante in difesa, l'ex tecnico del Milan punta su Lapadula. 45 + 3 - Fine...

LuigiLiccardo6 : RT @calciomercatoit: ??? #RomaBenevento 3-1 45+3' - TRIS ROMA! Mkhitaryan spinge in rete un gran cross di Cristante #SerieA LIVE - zazoomblog : Roma Benevento 0-1 LIVE: Caprari apre subito la partita - #Benevento #LIVE: #Caprari #subito - corgiallorosso : LIVE Roma-Benevento 2-1 (5' Caprari, 31' Pedro, 35' Dzeko) – Annullato il tris di Mkhi per fuorigioco. Termina il pr - calciomercatoit : ???#RomaBenevento 2-1 45+4' - GOL ANNULLATO ALLA ROMA! Cancellata la rete di Mkhitaryan per fuorigioco #SerieA LIVE - calciomercatoit : ??? #RomaBenevento 3-1 45+3' - TRIS ROMA! Mkhitaryan spinge in rete un gran cross di Cristante #SerieA LIVE -