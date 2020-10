LIVE Olimpia Milano-Virtus Roma 93-71 in DIRETTA: l’Armani domina la squadra di Piero Bucchi e ottiene la quarta vittoria su quattro in campionato (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.13 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento serata a tutti i lettori di OA Sport. 19.12 L’Olimpia Milano domina in lungo e in largo la Virtus Roma e ottiene la quarta vittoria su quattro in Serie A, top-scorer Davide Moretti per i meneghini con 15 punti e Dario Hunt per Roma con 14. FINISCE QUI! 93-71 1/2 Baldasso. Fallo di Moretti su Baldasso a cinque secondi dalla sirena, liberi per il capitano della Virtus. 93-70 Ancora Cinciarini da tre, doppia cifra per il capitano dell’Olimpia, 10 punti per ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.13 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento serata a tutti i lettori di OA Sport. 19.12 L’in lungo e in largo lalasuin Serie A, top-scorer Davide Moretti per i meneghini con 15 punti e Dario Hunt percon 14. FINISCE QUI! 93-71 1/2 Baldasso. Fallo di Moretti su Baldasso a cinque secondi dalla sirena, liberi per il capitano della. 93-70 Ancora Cinciarini da tre, doppia cifra per il capitano dell’, 10 punti per ...

TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE – Olimpia Milano-Virtus Roma 83-56 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Virtus #83-56 #Serie h… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Virtus Roma 83-56 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Virtus #83-56… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Virtus Roma 53-30 in DIRETTA: +23 Armani Exchange alla fine del primo tempo! - #Olimpia… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Virtus Roma 53-30 in DIRETTA: +23 Armani Exchange alla fine del primo tempo! - #Olimpia… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Virtus Roma 67-41 in DIRETTA: +26 Armani a metà del terzo quarto! - #Olimpia #Milano-Virtus #6… -