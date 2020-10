LIVE – Olimpia Milano-Virtus Roma 83-56, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 18 ottobre 2020) Al Mediolanum Forum l’AX Armani Exchange Milano ospita la Virtus Roma nella quarta giornata di Serie A1 2020/2021. I ragazzi di Ettore Messina sono al momento l’unica squadra imbattuta nel campionato con tre successi in altrettante uscite. I capitolini invece vantano solo la vittoria del debutto contro la Fortitudo Bologna. La palla a due è in programma per le ore 17.30 di domenica 18 ottobre. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Olimpia Milano-Virtus Roma 83-56 35′ – Robinson a segno in contropiede, Milano distratta. 83-56. 32′ – 2 punti anche di Cinciarini, Milano dilaga. 83-49. 32′ ... Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) Al Mediolanum Forum l’AX Armani Exchangeospita lanella quarta giornata diA1. I ragazzi di Ettore Messina sono al momento l’unica squadra imbattuta nel campionato con tre successi in altrettante uscite. I capitolini invece vantano solo la vittoria del debutto contro la Fortitudo Bologna. La palla a due è in programma per le ore 17.30 di domenica 18 ottobre. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA83-56 35′ – Robinson a segno in contropiede,distratta. 83-56. 32′ – 2 punti anche di Cinciarini,dilaga. 83-49. 32′ ...

