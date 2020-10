LIVE Nuoto, ISL Budapest 2020 seconda tappa in DIRETTA: debuttano gli Aqua Centurions, sette azzurri in gara aspettando Federica Pellegrini (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della International Swimming League 2020 – ISL 2020, partecipanti e squadre – Gli azzurri al via della ISL 2020 – Il record italiano nei 50 rana di Benedetta Pilato – La cronaca della prima giornata di gare Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata della seconda tappa della seconda stagione della International Swimming League, la manifestazione per club di Nuoto che quest’anno è tutta in programma alla Duna Arena di Budapest. Le squadre sono arrivate a Budapest la settimana scorsa e sono state ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della International Swimming League– ISL, partecipanti e squadre – Glial via della ISL– Il record italiano nei 50 rana di Benedetta Pilato – La cronaca della prima giornata di gare Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladella prima giornata delladellastagione della International Swimming League, la manifestazione per club diche quest’anno è tutta in programma alla Duna Arena di. Le squadre sono arrivate ala settimana scorsa e sono state ...

