Live – Non è la d’Urso – Anticipazioni 18 ottobre – Gli ospiti (Di domenica 18 ottobre 2020) Live non è la d’Urso ritorna nella prima serata di Canale 5 di oggi, domenica 18 ottobre 2020. Barbara d’Urso aprirà le porte del suo salotto a numerosi ospiti: chi ci sarà in studio? In apertura, verrà dato spazio al discorso in diretta del premier Giuseppe Conte. Poi si passerà al solito valzer di ospiti con una piccola novità. Le Anticipazioni di Live – Non è la d’Urso ci rivelano che verrà aggiunta un’altra sfera alle cinque canoniche. Una enorme e dorata, che vedrà al suo interno un super ospite. Non sappiamo ancora di chi si tratta però: chi sarà il personaggio misterioso? Live – Non è la d’Urso – Anticipazioni 18 ... Leggi su giornal (Di domenica 18 ottobre 2020)non è la d’Urso ritorna nella prima serata di Canale 5 di oggi, domenica 182020. Barbara d’Urso aprirà le porte del suo salotto a numerosi: chi ci sarà in studio? In apertura, verrà dato spazio al discorso in diretta del premier Giuseppe Conte. Poi si passerà al solito valzer dicon una piccola novità. Ledi– Non è la d’Urso ci rivelano che verrà aggiunta un’altra sfera alle cinque canoniche. Una enorme e dorata, che vedrà al suo interno un super ospite. Non sappiamo ancora di chi si tratta però: chi sarà il personaggio misterioso?– Non è la d’Urso –18 ...

