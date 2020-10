LIVE Motocross, GP Fiandre 2020 in DIRETTA: Gajser domina gara-2 ed ipoteca il titolo, Cairoli sprofonda a -48 (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI gara-2 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE Motocross La nostra DIRETTA si chiude qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! Raddoppia in un solo giorno il vantaggio di Gajser su Cairoli, distante 48 punti dallo sloveno. Prado e Seewer inseguono con 59 punti di ritardo dalla vetta. Bella rimonta di Ivo Monticelli, 11° all’arrivo. A punti anche Michele Cervellin, 18°. Febvre taglia il traguardo in seconda piazza davanti a Seewer, Prado, Paulin e Cairoli. L’azzurro chiude quindi 6° e sprofonda a -48 nel Mondiale dal leader Gajser. Gajser TRIONFA!! Lo sloveno domina gara-2 e ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI-2 LA CLASSIFICA DEL MONDIALELa nostrasi chiude qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! Raddoppia in un solo giorno il vantaggio disu, distante 48 punti dallo sloveno. Prado e Seewer inseguono con 59 punti di ritardo dalla vetta. Bella rimonta di Ivo Monticelli, 11° all’arrivo. A punti anche Michele Cervellin, 18°. Febvre taglia il traguardo in seconda piazza davanti a Seewer, Prado, Paulin e. L’azzurro chiude quindi 6° ea -48 nel Mondiale dal leaderTRIONFA!! Lo sloveno-2 e ...

