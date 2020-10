LIVE Motocross, GP Fiandre 2020 in DIRETTA: Cairoli prova a rimontare in gara-2, ma Gajser domina ed è in testa (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -6 Bogers perde 20″ in un settore e viene scavalcato da Paulin e Cairoli. L’azzurro passa così in sesta posizione ed è quindi a ridosso della top5. -8 Attenzione perché cominciano le fasi di doppiaggio da parte dei piloti di testa. Vedremo se qualcuno riuscirà ad approfittare di questa situazione delicata nel finale di gara. -9 Non si sblocca la situazione nel duello ravvicinato tra Paulin e Cairoli, con l’azzurro che non riesce ad avvicinarsi sufficientemente per tentare l’attacco. -11 Gajser nel frattempo continua ad aumentare il suo gap nei confronti di Prado, distante ormai oltre 5″. Sempre 3° Seewer, mentre Febvre ha passato Bogers per il 4° posto. -13 ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-6 Bogers perde 20″ in un settore e viene scavalcato da Paulin e. L’azzurro passa così in sesta posizione ed è quindi a ridosso della top5. -8 Attenzione perché cominciano le fasi di doppiaggio da parte dei piloti di. Vedremo se qualcuno riuscirà ad approfittare di questa situazione delicata nel finale di. -9 Non si sblocca la situazione nel duello ravvicinato tra Paulin e, con l’azzurro che non riesce ad avvicinarsi sufficientemente per tentare l’attacco. -11nel frattempo continua ad aumentare il suo gap nei confronti di Prado, distante ormai oltre 5″. Sempre 3° Seewer, mentre Febvre ha passato Bogers per il 4° posto. -13 ...

zazoomblog : LIVE Motocross GP Fiandre 2020 in DIRETTA: Prado al comando in gara-2 davanti a Gajser 8° Cairoli - #Motocross… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Fiandre 2020 in DIRETTA: Gajser saldamente al comando in gara-2 Cairoli è 6° - #Motocross… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Fiandre 2020 in DIRETTA: Cairoli solo 13° in gara-1 fuga di Gajser nel Mondiale. Gara-2 dalle 16.… - OA_Sport : LIVE Motocross, GP Lommel 2020 in DIRETTA: Tony Cairoli sfida Gajser per il Mondiale, gara-1 dalle 13.15 - techie_wiz : RT @XANTARMOB: WHIP LIVE - l'app per pianificare percorsi in bici o moto! -