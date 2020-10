LIVE Moto2, GP Aragon 2020 in DIRETTA: a breve la gara, Sam Lowes dalla pole, gli italiani pronti alla battaglia! (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.16 Dopo i buoni segnali di Le Mans, anche ad Aragon Fabio Di Giannantonio sembra davvero tornato ai suoi LIVElli. Terza posizione in griglia con la voglia di stupire. Ce la farà il romano a salire sul podio? 13.14 Ancora una volta molto bene Marco Bezzecchi, che chiude in scia a Lowes, e si conferma ad altissimi LIVElli. Anche il riminese è in pienissima lotta per il Mondiale e conferma una crescita costante nelle ultime settimane! 13.12 Il leader della classifica generale, Luca Marini, scatterà solamente dalla settima posizione, per una gara che lo vedrà alla caccia della vetta per rimediare allo “zero” di Le Mans P7 for ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.16 Dopo i buoni segnali di Le Mans, anche adFabio Di Giannantonio sembra davvero tornato ai suoilli. Terza posizione in griglia con la voglia di stupire. Ce la farà il romano a salire sul podio? 13.14 Ancora una volta molto bene Marco Bezzecchi, che chiude in scia a, e si conferma ad altissimilli. Anche il riminese è in pienissima lotta per il Mondiale e conferma una crescita costante nelle ultime settimane! 13.12 Il leader della classifica generale, Luca Marini, scatterà solamentesettima posizione, per unache lo vedràcaccia della vetta per rimediare allo “zero” di Le Mans P7 for ...

Aragon, 18 ottobre 2020 - E' il giorno della gara per il Gran Premio di Aragon, decima prova del Motomondiale. Alle 15 bandiera verde per la classe regina, la Motogp con il france ...

Moto2 | Gp Aragon Warm Up: Lowes è il più veloce, Bezzecchi è quarto

Moto2 Gp Motorland Aragon Warm Up - Sam Lowes ha fatto segnare la miglior prestazione del warm up della classe Moto2 al Motorland di Aragon, dove oggi è in programma l'undicesima tappa della classe in ...

