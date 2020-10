LIVE Giro d’Italia 2020, Rivolto-Piancavallo in DIRETTA: De Gent e Dennis in fuga, si stacca Visconti. Il gruppo a 3’20” (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL Giro DELLE FIANDRE 15.05 Esploso letteralmente il gruppo dei fuggitivi con De Gent e Dennis che allungano in maniera decisa. Si staccano Visconti e Villella. 15.03 De Gendt, Dennis e Visconti staccano il resto del gruppetto. 15.00 A 50 km dal traguardo gli 11 fuggitivi conservano 3′ di vantaggio dal gruppo. 14.57 Niente da fare sia Narváez che Edet sono stati costretti al ritiro a causa della caduta. 14.53 I fuggitivi sulle prime rampe dell’ultimo GPM di seconda categoria di Pala Barzana. 14.50 Incredibile lavoro in testa al gruppo di Nico ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELDELLE FIANDRE 15.05 Esploso letteralmente ildei fuggitivi con Deche allungano in maniera decisa. Sinoe Villella. 15.03 De Gendt,no il resto del gruppetto. 15.00 A 50 km dal traguardo gli 11 fuggitivi conservano 3′ di vantaggio dal. 14.57 Niente da fare sia Narváez che Edet sono stati costretti al ritiro a causa della caduta. 14.53 I fuggitivi sulle prime rampe dell’ultimo GPM di seconda categoria di Pala Barzana. 14.50 Incredibile lavoro in testa aldi Nico ...

