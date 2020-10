LIVE Giro d’Italia 2020, Rivolto-Piancavallo in DIRETTA: 11 fuggitivi con 3’10” di vantaggio a 60 km dal traguardo (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL Giro DELLE FIANDRE 14.47 Una scivolata a destra sono ancora a terra Jhonatan Narváez e Nicolas Edet, fortunatamente sono coscienti. Staremo e vedere se ripartiranno. 14.45 Bruttissima caduta in coda al gruppo con un corridore della Cofidis che si è scontrato con il marciapiede. 14.44 Villella nella scia dell’ultima ammiraglia, quindi è praticamente rientrato nel gruppo dei fuggitivi. 14.40 A 60 km dal traguardo il gruppo insegue gli 11 fuggitivi a 3’10”. 14.37 Problemi per Villella che sta inseguendo il gruppo dei fuggitivi a circa 25”. 14.34 Anche oggi si stacca Valerio Conti che non potrà fare da supporto a ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELDELLE FIANDRE 14.47 Una scivolata a destra sono ancora a terra Jhonatan Narváez e Nicolas Edet, fortunatamente sono coscienti. Staremo e vedere se ripartiranno. 14.45 Bruttissima caduta in coda al gruppo con un corridore della Cofidis che si è scontrato con il marciapiede. 14.44 Villella nella scia dell’ultima ammiraglia, quindi è praticamente rientrato nel gruppo dei. 14.40 A 60 km dalil gruppo insegue gli 11a 3’10”. 14.37 Problemi per Villella che sta inseguendo il gruppo deia circa 25”. 14.34 Anche oggi si stacca Valerio Conti che non potrà fare da supporto a ...

