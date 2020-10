LIVE Giro d’Italia 2020, Rivolto-Piancavallo in DIRETTA: 11 fuggitivi all’attacco con 5′ di vantaggio sul gruppo (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL Giro DELLE FIANDRE 13.46 In questa fase la situazione è abbastanza cristallizzata, sembra si stia aspettando il finale. 13.42 In testa al plotone sempre la Deceuninck – Quick Step che sta facendo un ritmo tutt’altro che proibitivo. 13.38 Caduta nella parte anteriore del gruppo. Brutto colpo subito da Matteo Sobrero. 13.35 Ricordiamo la composizione del gruppo dei fuggitivi: Thomas De Gendt e Matthew Holmes (Lotto Soudal), Sergio Samitier e Davide Villella (Movistar), Rohan Dennis (Ineos Grenadiers), Manuele Boaro (Astana), Giovanni Visconti (Vini Zabù Brado KTM), Andrea Vendrame (Ag2r La Mondiale), Mark Padun (Bahrain McLaren), Daniel Navarro (Israel ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELDELLE FIANDRE 13.46 In questa fase la situazione è abbastanza cristallizzata, sembra si stia aspettando il finale. 13.42 In testa al plotone sempre la Deceuninck – Quick Step che sta facendo un ritmo tutt’altro che proibitivo. 13.38 Caduta nella parte anteriore del. Brutto colpo subito da Matteo Sobrero. 13.35 Ricordiamo la composizione deldei: Thomas De Gendt e Matthew Holmes (Lotto Soudal), Sergio Samitier e Davide Villella (Movistar), Rohan Dennis (Ineos Grenadiers), Manuele Boaro (Astana), Giovanni Visconti (Vini Zabù Brado KTM), Andrea Vendrame (Ag2r La Mondiale), Mark Padun (Bahrain McLaren), Daniel Navarro (Israel ...

