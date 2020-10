LIVE Giro delle Fiandre 2020 in DIRETTA: la corsa entra nel tratto duro, vicino il Katteberg (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL Giro D’ITALIA CON ARRIVO IN SALITA A PIANCAVALLO 12.05 Salto di catena sul pavé di Florian Senechal (Energic-Quick Step) 12.04 Il gruppo ora è sul pavé di Paddestraat. 7’34” il loro svantaggio. 12.03 Dal Katteberg in poi, ci saranno altri quattro muri in fila: Vecchio Kwaremont, Kortekeer, Eikenberg e Wolvenberg 12.00 Il gruppo è su Lippenhovestraat. 11.58 Inizia a muoversi il gruppo in vista delle prima difficoltà di giornata. Intanto scende il margine, a 7’43 11.55 Non sarà facile per il nostro Alberto Bettiol cercare di ripetersi. L’unico a riuscire nell’impresa nel nuovo millennio è ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DELD’ITALIA CON ARRIVO IN SALITA A PIANCAVALLO 12.05 Salto di catena sul pavé di Florian Senechal (Energic-Quick Step) 12.04 Il gruppo ora è sul pavé di Paddestraat. 7’34” il loro svantaggio. 12.03 Dalin poi, ci saranno altri quattro muri in fila: Vecchio Kwaremont, Kortekeer, Eikenberg e Wolvenberg 12.00 Il gruppo è su Lippenhovestraat. 11.58 Inizia a muoversi il gruppo in vistaprima difficoltà di giornata. Intanto scende il margine, a 7’43 11.55 Non sarà facile per il nostro Alberto Bettiol cercare di ripetersi. L’unico a riuscire nell’impresa nel nuovo millennio è ...

