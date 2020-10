LIVE Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna, Serie A basket in DIRETTA: tutto pronto per il lunch match! (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-7 La tripla di Withers riporta gli emiliani a un solo possesso di distanza. Il play della Fortitudo sbaglia il tiro libero supplementare. 10-4 Canestro e fallo subito per Fantinelli. 10-2 Burnell in contropiede firma il +8. 8-2 Finta e tripla per Bendzius. Ottimo avvio di Sassari. 5-2 Si iscrive alla partita anche Bilan. 3-2 Aradori segna con un piede sull’arco. 3-0 Spissu penetra e scarica per Burnell: subito la prima tripla del match. INIZIO MATCH 11.58 QUINTETTO Sassari – Spissu, Kruslin, Bendzius, Burnell, Bilan. 11.57 QUINTETTO Fortitudo – Fantinelli, Aradori, Fletcher, Withers, Happ. 11.54 Negli anticipi di ieri sera vittoria esterna per Trento sul campo di Pesaro e successo interno di Cremona contro Varese. 11.50 ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-7 La tripla di Withers riporta gli emiliani a un solo possesso di distanza. Il play dellasbaglia il tiro libero supplementare. 10-4 Canestro e fallo subito per Fantinelli. 10-2 Burnell in contropiede firma il +8. 8-2 Finta e tripla per Bendzius. Ottimo avvio di. 5-2 Si iscrive alla partita anche Bilan. 3-2 Aradori segna con un piede sull’arco. 3-0 Spissu penetra e scarica per Burnell: subito la prima tripla del match. INIZIO MATCH 11.58 QUINTETTO– Spissu, Kruslin, Bendzius, Burnell, Bilan. 11.57 QUINTETTO– Fantinelli, Aradori, Fletcher, Withers, Happ. 11.54 Negli anticipi di ieri sera vittoria esterna per Trento sul campo di Pesaro e successo interno di Cremona contro Varese. 11.50 ...

PalaSerradimigni aperto ma non al pubblico vero, come sappiamo causa pandemia la società sarda ha deciso di mettere delle figure cartonate), per la sfida di mezzogiorno della domenica

