LIVE – Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna 89-86, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Banco di Sardegna Sassari ospita la Fortitudo Bologna nella quarta giornata di campionato di Serie A1 2020-2021. La squadra di pozzecco al momento insegue la vetta con 4 punti, al contrario i ragazzi di Meo sacchetti hanno trovato una sola vittoria giunta dopo i primi KO contro Virtus Roma e Varese. La palla a due del lunch match è in programma per le ore 12.00 di domenica 18 ottobre. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna 89-86 40′ – SPUTATA DAL FERRO LA TRIPLA DI MANCINELLI! Sassari VINCE 89-86! 40′ – 2 su 2 di Spissu dalla lunetta: 89-86. 40′ – 2 su 2 di Banks, 87-86 a 10.8 dalla sirena ... Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Banco di Sardegnaospita lanella quarta giornata di campionato diA1. La squadra di pozzecco al momento insegue la vetta con 4 punti, al contrario i ragazzi di Meo sacchetti hanno trovato una sola vittoria giunta dopo i primi KO contro Virtus Roma e Varese. La palla a due del lunch match è in programma per le ore 12.00 di domenica 18 ottobre. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA89-86 40′ – SPUTATA DAL FERRO LA TRIPLA DI MANCINELLI!VINCE 89-86! 40′ – 2 su 2 di Spissu dalla lunetta: 89-86. 40′ – 2 su 2 di Banks, 87-86 a 10.8 dalla sirena ...

zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna 70-77 Serie A basket in DIRETTA: emiliani avanti a metà dell’ultimo quarto -… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna 55-55 Serie A basket in DIRETTA: sfida che non ha ancora un padrone -… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna 38-43 Serie A basket in DIRETTA: ospiti avanti a fine primo tempo - #Dinamo… - PianetaBasketIT : Sfida caldissima tra Dinamo Sassari e Fortitudo Bologna: diretta - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna 20-17 Serie A basket in DIRETTA: attacchi scatenati in avvio di match -… -