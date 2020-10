LIVE Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna 89-86, Serie A basket in DIRETTA: Spissu decisivo, vittoria in volata per i sardi (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.58 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Grazie per averci seguito e buona domenica. 13.56 La palma di MVP dell’incontro va a Marco Spissu, autore di 22 punti e decisivo nel finale. Bene anche Miro Bilan, in doppia doppia con 18 punti e 11 rimbalzi, e Jason Burnell, che chiude a quota 15 punti. Tra gli ospiti i migliori realizzatori sono Adrian Banks e Pietro Aradori, rispettivamente con 23 e 20 punti. 13.54 La Dinamo Sassari vince una partita estremamente combattuta grazie a una fiammata finale. Tanti rimpianti per la Fortitudo, che era avanti di sette lunghezze a meno di 5′ dalla sirena. I sardi ottengono la terza vittoria in campionato (la prima ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.58 La nostratermina qui. Grazie per averci seguito e buona domenica. 13.56 La palma di MVP dell’incontro va a Marco, autore di 22 punti enel finale. Bene anche Miro Bilan, in doppia doppia con 18 punti e 11 rimbalzi, e Jason Burnell, che chiude a quota 15 punti. Tra gli ospiti i migliori realizzatori sono Adrian Banks e Pietro Aradori, rispettivamente con 23 e 20 punti. 13.54 Lavince una partita estremamente combattuta grazie a una fiammata finale. Tanti rimpianti per la, che era avanti di sette lunghezze a meno di 5′ dalla sirena. Iottengono la terzain campionato (la prima ...

zazoomblog : LIVE – Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna 89-86 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Dinamo #Sassari-Fortitudo… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna 70-77 Serie A basket in DIRETTA: emiliani avanti a metà dell’ultimo quarto -… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna 55-55 Serie A basket in DIRETTA: sfida che non ha ancora un padrone -… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna 38-43 Serie A basket in DIRETTA: ospiti avanti a fine primo tempo - #Dinamo… - PianetaBasketIT : Sfida caldissima tra Dinamo Sassari e Fortitudo Bologna: diretta -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Dinamo LIVE Virtus Roma-Dinamo Sassari 72-92, Serie A basket in DIRETTA: seconda vittoria stagionale dei sardi OA Sport LIVE Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna 89-86, Serie A basket in DIRETTA: Spissu decisivo, vittoria in volata per i sardi

11.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna, match valido per la quarta giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Il programma del match – La ...

LIVE LBA - Spissu decide la sfida tra Dinamo Sassari e Fortitudo Bologna

Banks inventa una tripla da fermo, e una seconda a 58 dalla sirena (quarta nel periodo personale); il contropiede di Whiters spiazza la Dinamo, timeout Pozzecco 60-65 con 38 secondi. Ma arrva un'altra ...

11.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna, match valido per la quarta giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Il programma del match – La ...Banks inventa una tripla da fermo, e una seconda a 58 dalla sirena (quarta nel periodo personale); il contropiede di Whiters spiazza la Dinamo, timeout Pozzecco 60-65 con 38 secondi. Ma arrva un'altra ...