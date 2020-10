LIVE – Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna 83-80, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Banco di Sardegna Sassari ospita la Fortitudo Bologna nella quarta giornata di campionato di Serie A1 2020-2021. La squadra di pozzecco al momento insegue la vetta con 4 punti, al contrario i ragazzi di Meo sacchetti hanno trovato una sola vittoria giunta dopo i primi KO contro Virtus Roma e Varese. La palla a due del lunch match è in programma per le ore 12.00 di domenica 18 ottobre. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna 83-80 40′ – 2 su 2 di Bilan dalla lunetta: 85-83. 39′ – Sottomano di Fletcher, mancano 100 secondi: 83-82. 39′ – Fallo antisportivo per Wither, che ferma la corsa di Spissu verso il canestro: timeout ... Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Banco di Sardegnaospita lanella quarta giornata di campionato diA1. La squadra di pozzecco al momento insegue la vetta con 4 punti, al contrario i ragazzi di Meo sacchetti hanno trovato una sola vittoria giunta dopo i primi KO contro Virtus Roma e Varese. La palla a due del lunch match è in programma per le ore 12.00 di domenica 18 ottobre. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA83-80 40′ – 2 su 2 di Bilan dalla lunetta: 85-83. 39′ – Sottomano di Fletcher, mancano 100 secondi: 83-82. 39′ – Fallo antisportivo per Wither, che ferma la corsa di Spissu verso il canestro: timeout ...

