LIVE Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna 20-17, Serie A basket in DIRETTA: attacchi scatenati in avvio di match

22-23 Ecco i primi punti del campionato di Tillman. 20-23 Tote completa il gioco da tre punti. Timeout Sassari. 20-22 Tote firma il primo vantaggio Fortitudo. 20-20 Banks dall'arco ristabilisce la parità. 20-17 La risposta immediata di Aradori. 20-14 Tripla di Kruslin. 17-14 Si iscrive alla partita anche il neo-entrato Banks. 17-12 La prima tripla del match di Marco Spissu. 14-12 Assist di Happ: ancora a segno Fantinelli. 14-10 Aradori trasforma il tiro libero. Fallo tecnico per Pozzecco. 14-9 Burnell a bersaglio, già a quota 7 punti. 12-9 Risponde Aradori da sotto. Si sta segnando tanto in questa prima metà di quarto. 12-7 Bilan a segno. 10-7 La tripla di Withers riporta gli emiliani a un solo possesso di distanza.

