LIVE – Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna 10-4, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Banco di Sardegna Sassari ospita la Fortitudo Bologna nella quarta giornata di campionato di Serie A1 2020-2021. La squadra di pozzecco al momento insegue la vetta con 4 punti, al contrario i ragazzi di Meo sacchetti hanno trovato una sola vittoria giunta dopo i primi KO contro Virtus Roma e Varese. La palla a due del lunch match è in programma per le ore 12.00 di domenica 18 ottobre. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna 10-4 4′ – Fantinelli pesca Wither smarcato dall’arco: 10-7. 3′ – Fantinelli punisce Spissu dal post, canestro e fallo: out il libero, 10-4. 3′ – Burnell in sottomano, in contropiede: ... Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Banco di Sardegnaospita lanella quarta giornata di campionato diA1. La squadra di pozzecco al momento insegue la vetta con 4 punti, al contrario i ragazzi di Meo sacchetti hanno trovato una sola vittoria giunta dopo i primi KO contro Virtus Roma e Varese. La palla a due del lunch match è in programma per le ore 12.00 di domenica 18 ottobre. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA10-4 4′ – Fantinelli pesca Wither smarcato dall’arco: 10-7. 3′ – Fantinelli punisce Spissu dal post, canestro e fallo: out il libero, 10-4. 3′ – Burnell in sottomano, in contropiede: ...

sportface2016 : #LBASerieA LIVE – Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna, RISULTATO IN DIRETTA: segui il match dalle ore 12.00 - OA_Sport : LIVE Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - REYER1872 : RT @LegaBasketA: #GAMEDAY?? 1???? sfida di giornata il lunch match tra @dinamo_sassari e @FortitudoBO103, mentre la @LeonessaBrescia e @Alli… - LegaBasketA : #GAMEDAY?? 1???? sfida di giornata il lunch match tra @dinamo_sassari e @FortitudoBO103, mentre la @LeonessaBrescia… - zazoomblog : LIVE – Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Dinamo #Sassari-Fortitudo… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Dinamo LIVE Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna, Serie A basket in DIRETTA: tutto pronto per il lunch match! OA Sport LIVE LBA - Sfida caldissima tra Dinamo Sassari e Fortitudo Bologna: diretta

PalaSerradimigni aperto ma non al pubblico vero, come sappiamo causa pandemia la società sarda ha deciso di mettere delle figure cartonate), per la sfida di mezzogiorno della domenica, ...

DIRETTA SASSARI FORTITUDO BOLOGNA/ Video streaming tv: i due tecnici in copertina

Diretta Sassari Fortitudo Bologna streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la 4^ giornata nel campionato di basket Serie A1.

PalaSerradimigni aperto ma non al pubblico vero, come sappiamo causa pandemia la società sarda ha deciso di mettere delle figure cartonate), per la sfida di mezzogiorno della domenica, ...Diretta Sassari Fortitudo Bologna streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la 4^ giornata nel campionato di basket Serie A1.