LIVE – Cecchinato-Djere, finale Atp Sardegna 2020: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 18 ottobre 2020) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Marco Cecchinato e Laslo Djere, valido per la finale dell’Atp 250 Forte Village Sardegna Open 2020. Il siciliano ha sconfitto nettamente Danilo Petrovic ritornando a giocare una finale Atp. A dividerlo dal titolo c’è un altro serbo, ovvero Djere, capace di battere al terzo set Musetti, ritiratosi per infortunio. Sportface.it vi accompagnerà mediante un LIVE scritto, con aggiornamenti in tempo reale, dalle ore 12:00 di domenica 18 ottobre. Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA DIRETTA Cecchinato-Djere (ore 12:00) Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) Ile latestuale del match tra Marcoe Laslo, valido per ladell’Atp 250 Forte VillageOpen. Il siciliano ha sconfitto nettamente Danilo Petrovic ritornando a giocare unaAtp. A dividerlo dal titolo c’è un altro serbo, ovvero, capace di battere al terzo set Musetti, ritiratosi per infortunio. Sportface.it vi accompagnerà mediante unscritto, con aggiornamenti in tempo reale, dalle ore 12:00 di domenica 18 ottobre. Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA(ore 12:00)

zazoomblog : LIVE Cecchinato-Petrovic 6-1 5-0 ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: l’azzurro serve per il match - #Cecchinato-Petrovic… - zazoomblog : LIVE Cecchinato-Petrovic 6-1 ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: l’azzurro vince nettamente il primo set - #Cecchinato-P… - live_tennis : Forte Village Sardegna Open - Semi-final: Marco Cecchinato beat Danilo Petrovic 6-1, 6-0 - zazoomblog : LIVE Cecchinato-Petrovic 6-1 3-0 ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: due break per l’azzurro nel secondo set -… -