LIVE Cecchinato-Djere, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: il siciliano a caccia del successo finale per la definitiva rinascita (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Cecchinato-Djere – La cronaca di Cecchinato-Petrovic – Il ranking aggiornato di Marco Cecchinato Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della finale dell’ATP di Sardegna 2020 tra Marco Cecchinato e il serbo Laslo Djere. Sulla terra rossa di Santa Margherita di Pula il siciliano va a caccia del successo finale per la definitiva rinascita. Un periodo buio quello attraversato dal tennista del Bel Paese. Dopo l’exploit della semifinale raggiunta al Roland Garros nel ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di– La cronaca di-Petrovic – Il ranking aggiornato di MarcoBuongiorno e bentrovati alladelladell’ATP ditra Marcoe il serbo Laslo. Sulla terra rossa di Santa Margherita di Pula ilva adelper la. Un periodo buio quello attraversato dal tennista del Bel Paese. Dopo l’exploit della semiraggiunta al Roland Garros nel ...

