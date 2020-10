LIVE – Brindisi-Treviso 37-51 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

JamesMB_0731 : RT @HappycasaNBB: #GAMEDAY ??? ???? @LegaBasketA 4? giornata ?? @treviso_basket ?? ore 19:00 ?? PalaPentassuglia ?? @Eurosport_IT Player ?? #Can… - IamCALCIO : DIRETTA LIVE Segui con noi la #diretta testuale di #Fasano-#Brindisi - LegaBasketA : RT @HappycasaNBB: #GAMEDAY ??? ???? @LegaBasketA 4? giornata ?? @treviso_basket ?? ore 19:00 ?? PalaPentassuglia ?? @Eurosport_IT Player ?? #Can… - PasquinoSalento : RT @HappycasaNBB: #GAMEDAY ??? ???? @LegaBasketA 4? giornata ?? @treviso_basket ?? ore 19:00 ?? PalaPentassuglia ?? @Eurosport_IT Player ?? #Can… - HappycasaNBB : #GAMEDAY ??? ???? @LegaBasketA 4? giornata ?? @treviso_basket ?? ore 19:00 ?? PalaPentassuglia ?? @Eurosport_IT Player… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Brindisi

I am CALCIO Italia

19.12 L’Olimpia Milano domina in lungo e in largo la Virtus Roma e ottiene la quarta vittoria su quattro in Serie A, top-scorer Davide Moretti per i meneghini con 15 punti e Dario Hunt per Roma con 14 ...Dopo l'esaltante vittoria contro il Real Madrid, l'Olimpia Milano ospita la Virtus Roma per la quarta giornata di campionato. Assenze pesanti in casa Olimpia con Delaney, Micov e Punter ai ...